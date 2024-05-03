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Yolcu, tartıştığı şoförü başka bir otobüsle takip edip silahla vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da, bir İETT şoförüyle tartışan Doğan Can isimli yolcu, başka bir otobüsle takip ettiği şoför Emircan Gülce'ye kurşun yağdırdı. Şoför yaralanırken polis olayla ilgili detaylı çalışma başlattı. 

Ümraniye'de Adem Yavuz Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre Kadıköy - Ümraniye hattında sefer yapan 14B numaralı ve 34 HO 2742 plakalı İETT otobüsü şoförü Emircan Gülce ile Doğan Can isimli bir yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartıştığı İETT şoförüne sinirlenen Doğan Can isimli yolcu, aynı yöne giden bir başka otobüse binerek son durağa kadar İETT şoförü Emircan Gülce'yi takip etti.

Yolcu, tartıştığı şoförü başka bir otobüsle takip edip silahla vurdu - 1. Resim

KURŞUN YAĞDIRDI

Son durakta otobüsün durmasını fırsat bilen saldırgan otobüsten inerek daha önce tartıştığı Emircan Gülce'ye 6 el ateş etti, ardından olay yerinden kaçtı. Kurşunların hedefi olan otobüs şoförü kasığından, kalçasından ve dizlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yolcu, tartıştığı şoförü başka bir otobüsle takip edip silahla vurdu - 2. Resim

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otobüs şoförünü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Yolcu, tartıştığı şoförü başka bir otobüsle takip edip silahla vurdu - 3. Resim

GÖRGÜ TANIKLARI OLAY ANINI ANLATTI

Mustafa Gül isimli bir vatandaş, "Bu arkadaşlar Kadıköy'de tartışmışlar önce, şahıs öndeki araçla buraya gelmiş. Evine gidip silah almış ve şoförün üzerine ateş ederek şoför arkadaşı yaralamış. 3 mermi alarak yaralanmış. Üç mermiden, bir tanesini dizinden, bir tanesi kalçadan ve bir tanesi de kasığına gelmiş. Buradaki vatandaşlar tarafından müdahale edilmiş" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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