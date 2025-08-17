17 Ağustos 1999... Depremin üzerinden 26 yıl geçti! Acılar tazeliğini koruyor

17 Ağustos 1999 yılında Türkiye bambaşka bir sabaha uyandı. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybederken, on binlerce vatandaşımız yaralandı.

Yaklaşık 16 milyon insanı değişik düzeylerde etkileyen depremin üzerinden 26 yıl geçse de acısı tazeliğini korurken, felakette hayatını kaybedenler için birçok ilde çeşitli anma törenleri düzenlendi.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN SELA OKUNDU

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen anma programı sonrası 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26'ncı yıl dönümünde saat 03.02'de sela okundu. Selanın ardından, protokol ve vatandaşlar vaiz eşliğinde dua etti.

AFAD'DAN DEPREM PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin 26'ncı yılında depremde hayatını kaybedenleri andı. Yapılan paylaşımda, depremin 26'ncı yıl dönümü olduğu, üzerinden çeyrek asır geçse de acının hep taze olduğu belirtildi.

Afetlerin, dünyanın ve Türkiye'nin yadsınamaz bir gerçeği ve Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkati çekilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğa kaynaklı afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalıyor. Depremleri engellemek mümkün değil, ancak deprem öncesinde yapılacak hazırlıklar ve deprem anında sergilenecek doğru davranışlar ile depremin muhtemel zararlarını engellemek mümkün. 17 Ağustos Marmara Depremi başta olmak üzere afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz. Sadece o günü değil, ülkemizin deprem gerçeğini de unutmayalım."

HAYATINI KAYBEDENLER KOCAELİ'DE ANILDI

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen afetin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de dualarla anıldı. Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 26'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, saatler felaketin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

YALOVA'DA ANMA PROGRAMI

Yalova'da Marmara Depremi'nin 26'ncı yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Yalova'daki program, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığın sahildeki Deprem Anıtı'na kadar sessiz yürüyüşüyle başladı.

Vali Hülya Kaya ve il protokolünün katıldığı yürüyüş sonrası anma programı için kurumlar tarafından alana kurulan stantlar gezildi, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından hayatını kaybedenler için dualar okundu.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından depremde yapılan arama kurtarma çalışmalarının yer aldığı sinevizyon gösterisi izlendi.

Deprem sonrası çekilen fotoğrafların sergilendiği 03.02 ve 45 saniye adı verilen salonların gezilmesi ve anı defterinin imzalanmasının ardından Vali Kaya, protokol üyeleri ve vatandaşlar, deprem saati olan 03.02'de okunan dualara eşlik edip hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blok anıtına karanfil bıraktı.

SAKARYA DA DEPREMİ UNUTMADI

Sakarya'da da Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, ilahi dinletisi, dua ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahi ve kaside dinletileri yapıldı.