Bursa'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış sonucu çok sayıda tarım arazisi sular altında kaldı. Domates, buğday ve biber ekili arazilerdeki çok sayıda ürün hasat öncesi zarar görürken, suya gömülen alanlar havadan görüntülendi.

Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarı verdiği Bursa’da sağanak sonrasında meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'nın Gemlik ve Mudanya ilçelerinde etkili olan sağanak sonrasında evler sular altında kaldı, yolla göle döndü.

2 gün aralık süren sağanak sonrası Bursa’da tarım arazileri göle döndü

2 METRELİK ÇÖKME

Mudanya Altıntaş Mahallesi yolunda yağış nedeniyle bir zeytin ağacı yola devrildi, Burgaz Mahallesi Kızıltoprak Caddesi'nde ise yaklaşık 2 metre çökme meydana geldi. Çökme sonucu kayan toprak, yolun alt kısmında bulunan istinat duvarına kadar ulaştı. Sağanak sonrası oluşan çamur nedeniyle Marmara Denizi'nin kıyı şeridinde suyun rengi değişti.

TARIM ARAZİLERİ GÖLE DÖNDÜ

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Bayıraltı mevkiinde bulunan ve otoban güzergahına kadar uzanan geniş tarım arazileri de sular altında kaldı. İstanbul-İzmir-Bursa otoyoluna kadar uzanan geniş tarım arazilerinde domates, buğday ve biber ekili olduğu öğrenildi. Araziler dron ile görüntülenirken, zararın boyutu da net şekilde görüldü.

ULUABAT GÖLÜ'NÜN SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Dip canlıları, balık ve kuş popülasyonu açısından Türkiye'nin en zengin gölleri arasında yer alan Uluabat Gölü'nün su seviyesi ciddi oranda arttı. 2 gündür etkili olan yağışların ardından gölde seviye yaklaşık 5 metre yükseldi. Mahalledeki balıkçılar teknelerini güvenli bölgeye çekti.

"EN SIĞ YERİNDE 5 METRE SU VAR"

Mahalle sakinlerinden Hasan Güler “Yağışların az olması nedeniyle 10 yıldır böyle bir su yoktu. Kayıkları genelde sazlıkların içerisine alıyoruz, en güvenli liman olarak. Göl böyle yükselince su hareket ediyor, göl canlanıyor, oksijen oranı artıyor. Göldeki balıklar yavruyu kirli, oksijensiz suya döktüğünde yumurtaların hepsi ölüyor. Şu anda gölün en sığ yerinde 5 ya da 6 metre su vardır” dedi.

