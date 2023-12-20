20 Aralık Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?

20 Aralık 2023 00:42 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 00:44

Ankara ASKİ su kesintisi 20 Aralık! ASKİ su kesintisi listesine göre Ankara’da bugün ve yarın su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar açıklandı. Peki, Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak ve su kesintisi ne zaman bitecek? İşte ASKİ sular ne zaman gelecek, su kesintisi hakkında detaylar!

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 20 ARALIK

Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler, kesinti süresi ve nedeni şu şekildedir:

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 19.12.2023 12:00:00

Tamir Tarihi: 20.12.2023 17:00:00

Detay: Ayaş İlhan Mahallesi içerisinde Su İnşaat dairesi başkanlığı tarafından bakım onarımı yapılan içme suyu deposunun sızdırmazlık testi nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş İlhan Mahallesi

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

Ankara ASKİ çağrı merkezi telefon numarası 0312 616 10 00’dır.