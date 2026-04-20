Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 2026 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlendiğini açıkladı. Öte yandan, İhlas Vakfı da vekalet yoluyla bedeli duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2026 yılı vekaletle kurban kesim bedellerini ve başvuru detaylarını resmi bir toplantıyla duyurdu.

Arpaguş, hayırseverlerin kurban ibadetlerini vekalet yoluyla yerine getirebilmeleri için belirlenen güncel rakamları şu şekilde açıkladı:

Yurt İçi Kesim Bedeli: 18.000 TL

Yurt Dışı Kesim Bedeli: 7.000 TL

2026 Vekalet kurban bedeli açıklandı

BAŞVURU VE BAĞIŞ KANALLARI

Vatandaşlar, bağışlarını güvenli bir şekilde ulaştırmak için şu noktalardan yapabilecek:

İl ve ilçe müftülükleri ile TDV şubeleri,

Din görevlileri ve cami dernekleri,

Tüm PTT şubeleri ve TDV ile anlaşmalı bankalar.

Yurt dışındaki vatandaşlar için: Din Hizmetleri Müşavirlikleri, ataşelikler ve koordinatörlükler aracılığıyla vekalet verme işlemleri gerçekleştirilebilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ: 27 MAYIS 2026

Organizasyona katılım sağlamak isteyenlerin belirlenen takvime uyması gerektiğini hatırlatan Arpaguş, bağış kabul işlemlerinin 27 Mayıs Cuma günü saat 17.00’de sona ereceğini belirtti.

İhlas Vakfı, vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini duyurdu.

İHLAS VAKFI DA DUYURDU

Öte yandan, İhlas Vakfı da vekalet yoluyla bedeli duyurdu. Buna göre, İhlas Vakfı'nın yurtdışı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli 5 bin 500 TL, yurt için kurban kesim bedeli ise 18 bin TL olarak açıklandı.

