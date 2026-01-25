2026’nın ilk gününden itibaren yapılan operasyonlarla, gümrük kapıları ve havalimanlarında uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen ekipler, bir başarıya daha imza attı. Ticaret Bakanlığı, piyasa 1 milyar 697 milyon TL olan uyuşturucu madde yakalanarak imha edildiğini duyurdu. İşte operasyonların detayları…

Türkiye’nin dört bir yanında uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki operasyonlara her gün bir yenisi eklenirken, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri’nden uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha geldi.

2026’nın ilk ayında piyasa değeri 1 milyardan fazla uyuşturucu imha edildi

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYARDAN FAZLA

2026 yılı başından itibaren Gürbulak, Edirne, Kapıköy, Hamzabeyli ve İpsala Gümrük Kapıları İle Mersin Limanı, İstanbul ve Antalya Havalimanları’nda gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa 1 milyar 697 milyon TL olan uyuşturucu madde yakalandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yakalanan uyuşturucu maddelerin hepsinin imha edildiğini de belirtildi. Bakanlık açıklamasında operasyona dair şu bilgiler verildi:

KİLOGRAMLARCA UYUŞTURUCU MADDE

378,9 kilogram esrar, 117,4 kilogram sentetik hap,

225,5 kilogram metamfetamin,

280 bin adet metadon hap, 7,6 kilogram afyon sakızı,

3,1 kilogram kokain olmak üzere toplam piyasa değeri 1 milyar 697 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yakalanan uyuşturucu maddeler, imha edilmiştir. Söz konusu uyuşturucu yakalamaları ve suçlular, adli makamlara iletilmiştir.

MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Gümrükler Muhafaza Teşkilatı’nın geçen yıl, 33,6 ton miktarında ve 44,9 milyar TL değerinde muhtelif uyuşturucu yakaladığını hatırlatan Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğinin altını çizdi.

X-RAY VE DİĞER TEMASSIZ KONTROL

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen etkin risk analizi ve hedefleme çalışmaları doğrultusunda riskli olarak değerlendirilen taşıtlar ve gönderiler; X-Ray ve diğer temassız kontrol sistemleri ile narkotik dedektör köpeklerin katılımıyla titizlikle kontrol edilmiştir.

