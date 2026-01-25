2026’nın ilk ayında piyasa değeri 1 milyardan fazla uyuşturucu imha edildi
2026’nın ilk gününden itibaren yapılan operasyonlarla, gümrük kapıları ve havalimanlarında uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen ekipler, bir başarıya daha imza attı. Ticaret Bakanlığı, piyasa 1 milyar 697 milyon TL olan uyuşturucu madde yakalanarak imha edildiğini duyurdu. İşte operasyonların detayları…
- Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenledi.
- 2026 yılı başından itibaren gümrük kapıları, limanlar ve havalimanlarında yapılan operasyonlarda 1 milyar 697 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
- Yakalanan maddeler arasında esrar, sentetik hap, metamfetamin, metadon, afyon sakızı ve kokain gibi çeşitli türler bulunuyor.
- Ele geçirilen tüm uyuşturucu maddeler imha edildi ve suçlular adli makamlara sevk edildi.
- Bakanlık, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
Türkiye’nin dört bir yanında uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki operasyonlara her gün bir yenisi eklenirken, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri’nden uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha geldi.
PİYASA DEĞERİ 1 MİLYARDAN FAZLA
2026 yılı başından itibaren Gürbulak, Edirne, Kapıköy, Hamzabeyli ve İpsala Gümrük Kapıları İle Mersin Limanı, İstanbul ve Antalya Havalimanları’nda gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa 1 milyar 697 milyon TL olan uyuşturucu madde yakalandı.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yakalanan uyuşturucu maddelerin hepsinin imha edildiğini de belirtildi. Bakanlık açıklamasında operasyona dair şu bilgiler verildi:
KİLOGRAMLARCA UYUŞTURUCU MADDE
- 378,9 kilogram esrar, 117,4 kilogram sentetik hap,
- 225,5 kilogram metamfetamin,
- 280 bin adet metadon hap, 7,6 kilogram afyon sakızı,
- 3,1 kilogram kokain olmak üzere toplam piyasa değeri 1 milyar 697 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yakalanan uyuşturucu maddeler, imha edilmiştir. Söz konusu uyuşturucu yakalamaları ve suçlular, adli makamlara iletilmiştir.
MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI
Gümrükler Muhafaza Teşkilatı’nın geçen yıl, 33,6 ton miktarında ve 44,9 milyar TL değerinde muhtelif uyuşturucu yakaladığını hatırlatan Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğinin altını çizdi.
X-RAY VE DİĞER TEMASSIZ KONTROL
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen etkin risk analizi ve hedefleme çalışmaları doğrultusunda riskli olarak değerlendirilen taşıtlar ve gönderiler; X-Ray ve diğer temassız kontrol sistemleri ile narkotik dedektör köpeklerin katılımıyla titizlikle kontrol edilmiştir.