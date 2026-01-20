Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonunda dijital satış ağı deşifre edildi, kuryelerle dağıtılan zehir trafiği kesildi. İzmir merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda 480 kişi gözaltına alındı. 140 firarinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ile ticaretine yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

14 SAVCI GÖREV ALDI

Bir başsavcıvekili ve 14 savcının görev aldığı çalışmada, dün İzmir merkez olmak üzere Konak, Karabağlar, Buca, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Narlıdere, Balçova ve Güzelbahçe ilçeleri başta olmak üzere 11 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

ZEHİRİ KURYELERLE DAĞITMIŞLAR

Soruşturma kapsamında yapılan fiziki takip, adli arama ve teknik incelemeler neticesinde, uyuşturucu tacirlerinin suç yöntemlerinde dijitalleşmeye gittiği tespit edildi.

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu için düğmeye basıldı! Yüzlerce kişi yakalandı

Şüphelilerin, WhatsApp, Telegram, Messenger ve Facebook gibi internet tabanlı uygulamalar üzerinden kullanıcılarla irtibat kurdukları, satış faaliyetlerini bu platformlar aracılığıyla organize ederek uyuşturucu taleplerini topladıkları, belirli bir adrese bağlı kalmaksızın, uyuşturucu madde ticaretini günübirlik kiralanan evlerde ve farklı mekanlarda gerçekleştirdikleri, kuryeler aracılığıyla siparişleri alıcılara ulaştırdıkları tespit edildi.

OKUL VE YURT ÇEVRELERİNİ HEDEF ALMIŞLAR

Operasyonla birlikte zehir tacirlerinin uyuşturucuyu yaygınlaştırmak için okul ve yurt çevrelerini hedef aldığı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin bu alanlarda yaşı küçük şahıslara satış yapmaya çalıştıkları, uyuşturucu kullanıcılarının ise dijital uygulamalar üzerinden bu satıcılara ulaştığı belirlendi.

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu için düğmeye basıldı! Yüzlerce kişi yakalandı

480 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hakkında gözaltı kararı verilen 620 şüpheliden 480'i yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan ve adli süreci devam eden şüphelilere ilişkin veriler şu şekilde paylaşıldı:

92 şüphelinin halihazırda farklı suçlardan cezaevinde olduğu, 48'inin Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) statüsünde bulunduğu, 67'sinin kadın olduğu, 50 şüphelinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi. Firari durumda olan 140 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu için düğmeye basıldı! Yüzlerce kişi yakalandı

CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI OPERASYONU

Operasyon ile ilgili bu sabah saatlerinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "İzmir'de Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı narkotik operasyonu olan Narko-Kapan İzmir'i gerçekleştirdik. Hava ve deniz unsurlarımızca da desteklenen Narko-Kapan İzmir operasyonuna; 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik detektör köpeği katıldı. İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde, 608 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdik ve 641 şahıs gözaltına alındı" sözlerine yer vermişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası