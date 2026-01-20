Yan bakma kavgasında öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Bakan Göktaş “Ateş düştüğü yeri yakıyor, öncelikle bir anne olarak bu acıyı en derinimde hissettim. Sayın Cumhurbaşkanımız aileyle bizzat görüştü, dün kabine sonrasındaki seslenişi gibi sürecin bizzat takipçisi olacağını ve gerekli talimatlarını verdiğini ifade etti” diye konuştu.

Güngören’de 15 yaşındaki E.Ç. tarafından katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın yüreklerdeki acısı tazeyken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İstanbul Valisi Davut Gül, Atlas’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ailenin acısını çok derinden paylaştıklarını belirten Bakan Göktaş, “Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için de önleyici tedbirleri alarak da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda da bazı çalışmaları başlattık.'' dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMATLARI VERDİ”

Bakan Göktaş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Öncelikle başımız sağ olsun. Atlas'ımızın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Tabi ateş düştüğü yeri yakıyor, öncelikle bir anne olarak bu acıyı en derinimde hissettim. Allah kimseyi evladıyla sınamasın, evlat acısı gerçekten çok zor. Sayın Cumhurbaşkanımız aileyle bizzat görüştü, dün kabine sonrasındaki seslenişi gibi sürecin bizzat takipçisi olacağını ve gerekli talimatlarını verdiğini ifade etti. Burada, biz de bakanlık olarak sürece müdahiliz.

“SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ”

Bakanlık olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarının altını çizen Bakan Göktaş “Tekrardan başımız sağ olsun. Ailenin acısını çok derinden paylaşıyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda da süreci çok çok yakından takip edeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

14 Ocak günü Güngören’de bir baklavacı önünde, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Atlas hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

ACILI ANNE: KORKUTMAK İSTESEYDİ BIÇAKLA VURMAZDI

Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü, oğlunun korkutulmak için bıçaklandığı iddialarına sert tepki göstermişti. Ünlü “Eğer korkutmak isteği olmuş olsaydı gerilip o bıçakla vurmazdı, lütfen o son videoyu izleyin. Orada her şey çok net belli. Ölümcül darbe vuruyor, göğsünden vuruyor çocuğumu. Göğsünden vurarak nasıl korkutabilirsin?” demişti.

TEHDİT MESAJINDA 3 TUTUKLAMA

Atlas’ın annesini tehdit ettikleri ve provokatif paylaşımlarda bulundukları iddia edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenilmişti.

