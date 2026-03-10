Uzun süre Türkiye’de uygun fiyat politikasıyla dikkat çeken Chery’nin Mart 2026 fiyat listesi belli oldu. Yeni listede Tiggo 8 modeline zam gelirken, Tiggo 7’nin fiyatı sabit kaldı. Markanın bazı versiyonlarında indirim ve sıfır faiz kredi kampanyaları da devam ediyor. Peki Chery modellerinin güncel fiyatları ne kadar oldu?

Chery’nin Mart 2026 dönemine ait güncel fiyat listesi açıklandı. Yeni listede Tiggo 8 modelinin fiyatı yükselirken, Tiggo 7’de ise kampanyalı satış dikkat çekti. Çinli markanın Türkiye’deki satış performansı gerilerken, uygulanan indirim ve sıfır faizli kredi seçenekleri de öne çıkıyor.

Tiggo 8

MART 2026 FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU

Son yıllarda Çinli otomobil üreticilerinin Türkiye pazarındaki satışları dikkat çekerken, Chery’nin uygun fiyat politikası satış rakamlarını yukarı çekmişti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılında toplam pazarda Çinli markaların payı yüzde 7,9’a düştü.

2024 yılında 57 bin 47 adetlik satışa ulaşan Chery, geçen yıl yaklaşık yüzde 50 düşüşle 28 bin 579 adede kadar geriledi. 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde ise 3 bin 875 adetlik satış rakamına ulaştı.

Türkiye’de Tiggo8 ve Tiggo7 modellerini satan Chery, artık uygun fiyat cazibesini de kaybetmek üzere.

Model Şubat fiyatı Mart fiyatı Chery Tiggo 7 2.310.000 TL 2.310.000 TL Chery Tiggo 8 2.698.000 TL 2.740.000 TL

Tiggo 7

TİGGO 7’DE İNDİRİM KAMPANYASI

2026 model Yeni Tiggo 7’nin 4x4 modelinde indirim kampanyası uygulanıyor. Modelin 2.605.000 TL olan fiyatı 2.391.000 TL’ye iniyor.

Peki Chery modellerinin güncel fiyatları ne?

Model Fiyat Kampanyalı fiyat Chery Tiggo 7 2025 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.270.000 TL — Chery Tiggo 7 2026 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.310.000 TL — Chery Tiggo 7 2026 Prestige 4x4 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.605.000 TL 2.391.000 TL Chery Tiggo 8 2025 Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.658.000 TL — Chery Tiggo 8 2026 Prestige 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2.740.000 TL —

0 FAİZ KAMPANYASI

Tiggo 8’in 2025 model yılında ticari müşterilere özel 600.000 TL’ye 6 ay vadeli 0 faiz kredi imkanı sunuluyor.

Tiggo 7’nin ise hem 2025 hem de 2026 model yılında ticari müşteriler, Prestige 4×2 ve Prestige 4×4 versiyonunda geçerli 600.000 TL 6 ay yüzde 0 faiz kredi kullanılabiliyor.

Model Model yılı Kampanya Vade Chery Tiggo 8 2025 600.000 TL %0 faiz kredi (ticari müşterilere özel) 6 ay Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 / 4x4 2025 – 2026 600.000 TL %0 faiz kredi (ticari müşterilere özel) 6 ay

