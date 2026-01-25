Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilecek sosyal konut projeleri için kura süreci devam ediyor. ''Ordu TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta?'' merak edilirken il il kura çekim tarihleri ve saatleri de netlik kazandı.

Aylar süren bekleyişin ardından 3 bin 334 konutu kapsayan projeye başvuru yapan binlerce vatandaş “Ordu TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta?” sorusuna cevap arayışında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçte, kura çekim tarihine ilişkin detaylar TOKİ’nin resmi duyurularıyla netleşti.

ORDU TOKİ KURASI NE ZAMAN?

Ordu’da hayata geçirilecek 3 bin 334 konutluk TOKİ sosyal konut projeleri için kura çekim tarihi belli oldu. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan duyuruya göre Ordu TOKİ kurası 30 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi noter huzurunda yapılacak ve hak sahipleri belirlenecek.

ORDU TOKİ KURASI SAAT KAÇTA?

TOKİ’nin paylaştığı resmi takvime göre Ordu’daki tüm projeleri kapsayan kura çekimi saat 11.00’de başlayacak. Kura işlemleri Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde yapılacak.

ORDU TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDE?

Kura çekimini yapılacak salonda takip edemeyen vatandaşlar için canlı yayın imkanı sunulacak. Ordu TOKİ kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ORDU TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Hak sahibi olan asil ve yedek adaylar, sonuçlara online olarak erişebilecek.

