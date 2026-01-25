İzmir’de evinde asılı halde bulunan ve intihar ettiği iddia edilen 18 yaşındaki Dilan Geyik’in erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Dilan’ı boğan, intihar notu yazan Mustafa Bingöl ise tutuklandıktan sonra cezaevinde intihar etti.

İzmir’in Bornova ilçesinde 12 Aralık 2025 günü saat 11.00 sıralarında 18 yaşındaki Dilan Geyik’in cansız bedeni evinde holdeki demire asılı halde bulunmuştu.

Geyik'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, genç kızın intihar ettiği iddia edilmişti. Korkunç olayda kan donduran gerçek günler sonra ortaya çıktı.

Genç kızın duruş pozisyonu ve asılı olduğu demirin konumunu şüpheli bularak soruşturmayı derinleştiren ekipler, Geyik'in erkek arkadaşı Mustafa Bingöl'ün (27) ifadesine başvurdu.

Bingöl'ün çelişkili ifadeleri üzerine olayın cinayet olabileceği şüphesi ağırlık kazanırken toplanan deliller, detaylı incelemeye alındı.

İntihar değil cinayet çıktı! Gerçeği 450 saatlik görüntü ortaya çıkardı

“BİNAYA 1 KEZ GİRDİM” DEDİ, 4 ÇIKTI

Bölgedeki 40 güvenlik kamerası ve 15 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasından alınan toplam 450 saatlik görüntü tek tek incelendi. İfadesinde olay günü binaya bir kez geldiğini öne süren Mustafa Bingöl'ün, aslında 4 kez giriş-çıkış yaptığı tespit edildi.

YAKLAŞIK 1 SAAT KALMIŞ

Aynı zamanda Bingöl’ün olayın yaşandığı saatlerde işlettiği börekçi dükkanında olduğunu beyan etmesine rağmen, yaklaşık 1 saat boyunca binanın içinde bulunduğu öğrenildi.

İntihar değil cinayet çıktı! Gerçeği 450 saatlik görüntü ortaya çıkardı

İNTİHAR NOTUNU KENDİ YAZMIŞ

Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce yapılan incelemelerde, Dilan Geyik'in bıraktığı değerlendirilen intihar notunun Mustafa Bingöl tarafından yazıldığı tespit edildi.

İntihar değil cinayet çıktı! Gerçeği 450 saatlik görüntü ortaya çıkardı

BOĞUP İNTİHAR SÜSÜ VERMİŞ

Bingöl’ün kapıyı pet şişe kullanarak açtığı, Geyik'i boğarak öldürdükten sonra intihar süsü verdiği öğrenildi. Öte yandan Bingöl'ün cinayetin ardından genç kızın teyzesini arayarak kendisine ulaşamadığını söylediği ve cesedin bulunmasını sağladığı da belirlendi.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

20 Aralık'ta gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Mustafa Bingöl, 2 gün sonra cezaevinde intihar etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası