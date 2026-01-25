Suriye'nin Ayn İsa beldesinde terör örgütü YPG'nin, evlerin içinden açtığı tüneller görüntülendi. Askeri hastane gibi alanların bulunduğu tünellerde internet, sabit hat telefonu ve elektrik ihtiyacı için kablolara da rastlandı.

Yaptırılan tünellerin yaklaşık 1 metre genişliğinde olduğu ve bu tünellerin yüksekliğinin ise yaklaşık 2 metre olduğu anlaşılıyor.

Bu tünellerde internet, sabit hat telefonu ve elektrik ihtiyaçları için kabloların kullanıldığı görüldü.

Terör örgütü YPG mensuplarının bazı tünellerde ise motosikletle hareket edebilecek alanlar oluşturdukları da gözlemlendi.

AA ekibi ayrıca bir sivil yerleşiminde havan mermilerinin yer aldığı silah deposunu da görüntüledi.

Terör örgütü YPG'lilerin kardeşinin evinden tünel açtığı Enver Nezzal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Lübnan'daydım. Oradan dönünce gelip baktım evden tünel açmışlar. Şu an bulunduğumuz odayı da silah deposu yapmışlardı. Yetkililerden evi oturmamız için hazırlamalarını istiyoruz. Kardeşim (ev sahibi) halen göç ettiği Lübnan'da yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Evinden tünel açılan diğer bir Suriyeli Hüseyin Suphi Selim de, YPG'lilerin istedikleri zaman rahatça eve girip çıktıklarını ve onlara karşı seslerini çıkaramadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Girmeyin dediğinde başını ağrıtırlardı. Gitmek istediklerinde kendiliğinden giderlerdi. Konuştuğumuzda bize DEAŞ'lı yaftası vurabilirlerdi. Onlar eve girmek istediğinde çocuklarıma zarar gelmesin diye onları arkadaşımın evine götürürdüm. Buralar özgürleştiğinde de eve girmedim çünkü mayınla döşenebileceği endişesi vardı. Allah korusun evi patlatabilirlerdi. Eve girmek istediklerini kapıyı çalmadan, ya duvardan atlarlardı ya da kapıyı tekmeyelerek girerlerdi. Evimdeki tünelin tamamen dağıtılmasını istiyorum."