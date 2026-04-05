Hatay’da 6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan, enkazında 269 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'ın 10'uncu duruşması 21 saat sürdü. Mahkeme sanıkların mevcut hallerinin devamına ve yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

Hatay’da "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan ve 6 Şubat depremlerinde yan yatarak yerle bir olan 15 katlı Rönesans Rezidans'ta resmi rakamlara göre 269 kişi hayatını kaybetmişti. Enkazda 50'den fazla kişinin cenazesine ulaşılamamıştı.

21 SAAT SÜRDÜ

Onlarca kişiye mezar olan Antiş Yapı Rönesans Rezidans'a ilişkin yargılama, 10'uncu duruşmasıyla Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Duruşma 21 saat sürdü, ara kararın ardından 29 Haziran tarihine ertelendi.

DURUŞMA 3 NİSAN’DA BAŞLADI

3 Nisan'da başlayan davanın 10'uncu duruşmasına rezidansın tutuklu olarak yargılanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun SEGBİS üzerinden, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Seküçoğlu ve tutuksuz olarak yargılanan proje müdürü İ.D. mevcutlu olarak, tutuksuz olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan SEGBİS üzerinden katıldı.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına ve yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

“BİLİRKİŞİ RAPORU YENİLENECEK”

Rönesans Rezidans'ta yakınlarını kaybeden Rahime Tosun, şunları söyledi:

Bugün duruşma daha iyi geçti, daha mutluyuz. Her istediğimizi rahatlıkla konuşabildik. Tutuklulukları devam ediyor, bilirkişi raporu yenilenecek. O zaman da istediğimiz gibi olası kast kararı gelecek. Oğlum; Doktor Sefa, hamile gelinim Doktor Fatma ve torunumu kaybettik. Gelinimizin annesi ve bebeğimize bakan aileyi kaybettik.

“2 GÜN SONRA ENKAZDAN ÇIKTIM”

Kendisi Rönesans Rezidans enkazından yaralı olarak kurtulan Cemile İncili ise “Ablamı ve yeğenimi kaybettim. 2 gün sonra enkazdan çıktım. Adalet için koşturuyoruz, bizim canlarımız gitti ama bizden sonrakilerin canı yanmasın diye adalet mücadelemizi sonuna kadar devam edeceğiz” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Asrın felaketinde Antakya ilçesi Ekinciler Mahallesi'nde en çok ölüm, Antiş Yapı tarafından inşa edilerek 'Cennet bir köşe' vaadiyle satılan Rönesans Rezidans'ta yaşanmıştı. Rezidans 6 Şubat depremlerinin simgelerinden biri olmuştu.

269 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 13 kişinin de yaralandığı, 250 daireden oluşan rezidans, deprem anında saniyeler içinde yerle bir olmuştu.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmış, hazırlanan iddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Rezidans ile ilgili yargı süreci 2024 yılının Nisan ayında başlamış ve ilk duruşma gerçekleştirilmişti. Soruşturma kapsamında, 10 Şubat'ta İstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve 11 Şubat'ta tutuklanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun'un (56) yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Hakkında gıyabi tutuklama kararı verilen Hüseyin Yalçın Coşkun için Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından iade talepnamesi ve kırmızı bülten talebi hazırlanmıştı.

Rönesans Rezidans'ın tutuklanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, "Rönesans Rezidans'ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum. Her ne kadar Karadağ'a gidişim önceden planlanmış olsa da uçak biletini 8 Şubat günü aldım. Rönesans Rezidans isimli yapının depremden etkilenip yıkılmasıyla benim Karadağ ülkesine gidişim arasında herhangi bir ilişki yoktur" şeklinde ifade vermişti.

