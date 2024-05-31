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21 yaşındaki üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 yaşındaki üniversite öğrencisi yurtta ölü bulundu
Zonguldak, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak’ta 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Doğan Karadoğan adlı genç; kaldığı yurtta ölü bulundu. Karadoğan'ın epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrası belli olacak.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda saat 21.00 sıralarında 21 yaşındaki Doğan Karadoğan'ın tuvalette uzun süre kalması üzerine, oda arkadaşı endişelenerek durumu görevli memura bildirdi. Görevli memurun Karadoğan’a ulaşamaması üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tuvalet kapısını kırarak açtıklarında Karadoğan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, Karadoğan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Karadoğan'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Gençlik Spor Müdürü Hakan Yüksel de olay yerine geldi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Doğan Karadoğan’ın epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Karadoğan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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