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Üniversiteli genç kız, yurt odasında ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Üniversiteli genç kız, yurt odasında ölü bulundu
Bartın Üniversitesi, Manisa, Ölüm Haberi, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bartın'da yurtta kalan üniversite öğrencisi İ.E. odasında ölü bulundu. Genç kızın önceki akşam baş ağrısı şikayetiyle ilaç alıp uyuduğu öğrenildi.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi İ.E. (24), kaldığı yurtta akşam baş ağrısı şikayetiyle ilaç alıp uyudu. Sabah arkadaşları tarafından uyandırılmaya çalışılan genç kız, uyanmayınca durum yurt görevlilerine bildirildi.

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Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, İ.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılan genç kızın cenazesinin, memleketi Manisa'ya gönderileceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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