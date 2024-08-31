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23 yıl kesinleşmiş cezası vardı... Nazilli'de yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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23 yıl kesinleşmiş cezası vardı... Nazilli&#039;de yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kesinleşmiş cezası bulunan V.Ö. isimli şahıs polis ekipleri tarafından Aydın Nazilli'de yakalandı.

Hırsızlık, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar konularından toplam 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan V.Ö. isimli şahıs Nazili Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 aylık takip sonucu gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi’nde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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