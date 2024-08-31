23 yıl kesinleşmiş cezası vardı... Nazilli'de yakalandı
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kesinleşmiş cezası bulunan V.Ö. isimli şahıs polis ekipleri tarafından Aydın Nazilli'de yakalandı.
Hırsızlık, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel istismar konularından toplam 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan V.Ö. isimli şahıs Nazili Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 aylık takip sonucu gece saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi’nde yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Düzenleyen: Giray Topçular - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı