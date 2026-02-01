İhlas Haber Ajansı • Gaziantep
2,7 milyon TL buhar oldu! Çelik kasayı alıp sırra kadem bastılar
Gaziantep’te bir eve giren 3 şüpheli, içerisinde 2 milyon 700 bin TL olan çelik kasayı çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o anlar…
Özetle
9 dk önce
Gaziantep'te 3 şüpheli, bir eve girerek yaklaşık 2 milyon 700 bin TL değerindeki kasayı çaldı ve polis tarafından aranıyor.
- Gaziantep'te 3 şüpheli, kapıyı kırarak bir eve girdi.
- Elbise dolabında bulunan yaklaşık 2 milyon 700 bin TL değerindeki kasayı çaldılar.
- Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı, polis parmak izi incelemesi ve soruşturma başlattı.
- Şüpheliler hala aranıyor ve olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.
Gaziantep’te 3 şüpheli, kapıyı kırarak bir eve girdi. 3 şüpheli, elbise dolabında bulunan ve içerisinde yaklaşık 2 milyon 700 TL para olduğu belirtilen kasayı alarak evden çıktı.
PARMAK İZİ ALINDI
Evlerine hırsız girdiğini fark eden aile, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde inceleme yaparak parmak izi aldı.
2 MİLYON 700 TL BUHAR OLDU
3 şüphelinin çelik kasayı alarak evden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şüphelinin sokağın karşısında çevreyi kontrol ettiği, 2 şüphelinin de kasayı taşıdıkları anlar yer aldı. Şüphelilerin kasayı gizlemek için üzerini örttüğü de görüldü. 3 şüpheli polis tarafından aranmaya devam ediyor. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
