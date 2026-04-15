Kütahya’da 3,5 yaşındayken kaybolan Kübra Kuru olayı Müge Anlı’ya taşındı. Kübra’nın evlatlık alındığı Bilal Kuru ve eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilirken, Bilal Kuru ise Kübra’yı biyolojik babasının kaçırdığını iddia etti. İşte 29 yıllık sır olayda dikkat çeken iddialar ve detayları…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen son konu sosyal medyada gündem oldu. Ali Köse, 1993 yılında doğar doğmaz evlatlık verilen ve 3,5 yaşındayken Kütahya'da kaçırıldığı iddia edilen kız kardeşi Kübra Kuru’yu aramak için Müge Anlı'ya başvurdu.

“KIZIMI BABASI KAÇIRDI”

29 yıllık gizemin çözülmesi için Kübra’ya ne olduğu konusu stüdyoda tartışıldı. Kübra Kuru'yu evlat edinen Bilal Kuru olay gününü şöyle anlattı:

Ben pazardan geldim. Eşim Kübra'nın kaybolduğunu söyledi. Fatma Aşar diye bir kadın eşimden izin alıp Kübra'yı kendi çocukları ile birlikte götürmüş. Sonra Fatma Aşar 'Kübra'yı su içmeye eve gönderdim. Gelmedi mi?' demiş. Kübra'nın babası Ahmet Köse senaryoyu kurdu, Fatma Aşar da Kübra'yı evimin önünden kaçırdı! 500 metre ötede Ahmet Rıza Erşahin'in getirdiği taksiye bindirdi. Kütahya - Ilıca'nın Soğukpınar Köyü'nde Ahmet Rıza Erşahin ve iki kardeşi beyaz bir taksiyle kızımı kaçırdılar. Para karşılığında Almanya'ya evlatlık olarak verdi.

29 yıldır hiçbir haber alınamayan Kübra Kuru'yu evlat edinen Bilal Kuru’nun çelişkili ifadeleri dikkat çekerken, Kübra’nın biyolojik babası Ahmet Köse de önemli açıklamalar yaptı.

KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Köse “Bilal bana sen çaldın sen sattın diyor, ben kaçıracak olsam neden kızımı ona vereyim" dedi. Bilal Kuru'nun kendisinden borç aldığını söyleyen Köse, kızının kaybolmasıyla ilgili şüphe oklarını başka yöne çevirdi.

BİLAL KURU İFTİRA MI ATTI?

Öte yandan Kübra’nın biyolojik annesinin kuzeni Arif Peker de Müge Anlı'ya konuştu. Kübra Kuru'nun evlatlık verildiğini ve kaybolduğunu karakola ifade vermeye gittiğinde öğrendiğini söyleyen Peker, "Benim bu olayla hiçbir şekilde alakam yoktur" dedi. Peker, Bilal Kuru'nun herkese iftira attığını söyleyerek “İşin gerçeğini o anlatacak" dedi.

"ÜVEY ANNESİ ÖLDÜRDÜ" İDDİASI

Programın son bölümünde Bilal Kuru “Bana rahmetli Gülsüm teyze söyledi. Bunlar karımı kaçırmak için mafya tutmuşlar. Neymiş? Ben karımın kaybolması ile ilgilenirken Kübra'yı arayamayacağım. Mafya karımı kaçırmak için birkaç kez eve gelmiş. Eşim Kübra'yı benden fazla seviyordu. Ben eşimin çocuğa bir şey yapmadığına kefilim! Merhameti olmayan insandan korkulur. Eşimin merhameti vardı. Allah korkusu vardı” diye konuştu.

"BENİM ÜSTÜME GELMEYİN"

Sır dolu olayda Kübra’yı evlatlık alan Bilal Kuru’nun çocuğu öldürdüğü iddiası da gündem oldu. Bilal Kuru’ya canlı yayında “Sen bu çocuğu öldürdün mü ne yaptın onu söyle sen ne yaptın bu çocuğu. Onu açıkla. Ne yaptın? Parçaladın mı? Dün de Kütahya'ya kaçtın. Dün niye kaçıyorsun? sorusuna “Bunları kabul etmiyorum. Benim üstüme gelmeyin. Bak mahallemin insanları da şahit. Benim aradığıma da efendime söyleyeyim arkadaşlarım da şahit” cevabını verdi.

