ATV’de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 3,5 aylık bebeğiyle ortadan kaybolan Fatih Doğan hakkında çarpıcı iddialar gündeme geldi. Eşi Sena Doğan, kocasının psikolojik problemleri olduğunu öne sürdü. Yaptığı açıklamada, “Bu adamın çocuğumu satacağından şüpheleniyorum” ifadelerini kullanarak yardım çağrısında bulundu.

27 yaşındaki Sena Rabia Doğan, 1,5 yıllık eşi Fatih Doğan’ın, henüz 3,5 aylık olan bebekleri Esila Yıldız Doğan’ı kaçırdığı iddiasıyla Müge Anlı’nın programına başvurdu.

“ÇOCUĞUMU SATACAĞINDAN ŞÜPHELENİYORUM” Eşinin geçmişteki suç kayıtları ve dolandırıcılık iddialarını gündeme getiren Sena Doğan, “Bu adamın çocuğumu satacağından şüpheleniyorum. Maddi ve manevi olarak bakabileceğine inanmıyorum” dedi.

‘BEBEĞİ EVDE ANNESİNİN KUCAĞINA VERMİYOR’ İDDİASI Sena Doğan, eşinin bebekle ilgili davranışlarına da dikkat çekerek, Fatih Doğan’ın “ana kucağı” kullanımına bile karşı çıktığını ve “Bunun adı neden baba kucağı değil? Baba kokusu daha güvenli” diyerek bebeği annesine evde dahi vermek istemediğini iddia etti.

“UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARTTIM” DEDİ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI Bebeği annesinden ayıran babanın, dünkü yayında dile getirdiği “uzaklaştırma kararı çıkarttım” şeklindeki beyanının ise programda yapılan araştırmalar sonucunda gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.



ANNEDEN YÜREK YAKAN ÇAĞRI Evladına kavuşmak isteyen anne, bebeğinin kıyafetlerini koklayarak uyuduğunu belirterek, “Kızımı kollarımda uyuturdum, o elleriyle boynumu okşardı. Şimdi sadece kıyafetlerini koklayarak yatıyorum. İlk çocuğuma hasret kaldım, aynı acıyı tekrar yaşamak istemiyorum” sözleriyle yaşadığı derin üzüntüyü dile getirdi. Sena Doğan, bebeğinin hayatından endişe ettiğini belirterek bulunması için çağrı yaptı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ Yayının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne giden Sena Doğan, boşanma davası açarak bebeğin geçici velayetinin kendisine verilmesi talebinde bulundu. Programda ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da sürece dahil olduğu bilgisi paylaşıldı.

