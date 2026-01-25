Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetler doğrultusunda çeşitli uygulamaları hayat geçiriyor.

ESMA ALTIN / ANKARA - Yaşanılan bölge, aile ortamı, okul çevresi ve sokaktaki riskler gibi çok sayıda faktörü göz önünde bulunduran bakanlık, tüm bu bileşenlerle ilgili ayrı ayrı çalışma yürütüyor. Bunlardan ilki koruyucu aile ve evlan edinme uygulaması. Çeşitli sebeplerle kurum bakıma alınan çocukların Bakanlığın gözetiminde gerçekleştirilen evlat edinme ve koruyucu aile uygulamaları ile sıcak bir yuvaya kavuşmaları sağlanıyor. Bakanlığın son verilerine göre, 2002 yılında 515 tane koruyucu aile yanında çocuk varken, şu anda bu sayı 10 bin 841’e ulaştı. 2003 yıl sonuna kadar 7 bin 151 çocuk evlat edindirilirken, 2025 yıl sonunda bu rakam 20 bin 854’e yükseldi.

DÜZENLİ TAKİP EDİLİYOR

Sokaktaki tehlikelere karşı bakanlığın 2019 yılında uygulamaya koyduğu sokakta çalıştırılan, dilendirilen çocukları tespit ederek müdahalede bulunan Çocuklar Güvende Ekipleri bugüne kadar 121 bin 395 çocuğu koruma altına aldı. Çocuklar Güvende Ekipleri, aynı zamanda koruma kararı kaldırılarak ailelerine teslim edilen, suça sürüklenen, ihmal edilen veya diğer nedenlerle risk altında olan çocukları aile yanında doğrudan, düzenli olarak izliyor. Bu kapsamda şimdiye kadar 211 bin 353 izleme ve değerlendirme çalışması yapıldı.

Çocuklara yönelik yürütülen bir diğer koruyucu ve önleyici hizmet sosyal medyanın zararlı içeriklerine yönelik. Bakanlığın sosyal medya çalışma grubu tarafından bugüne kadar 3 bine yakın içeriğe müdahale edildi. Yine koruyucu ve önleyici hizmetler doğrultusunda Bakanlık çocuk yaşam merkezlerini hayata geçirmeye başladı. UNICEF iş birliğinde yürütülen proje kapsamında yaşam merkezinin ilki 2022 yılında Bursa’da açıldı. Bakanlık, yeni bir kuruluş tipi olan bu merkezlerin deprem bölgesinde yayınlaştırılması için UNICEF ile iş birliği çalışmalarına devam ediyor.

