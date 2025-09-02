30 Ağustos öncesi ülkeyi kana bulayacaklardı! Teröristler yakalandı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri öncesi Türkiye'de eylem hazırlığı içerisinde olan DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarının tespit ve deşifre edilmesine yönelik Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düğmeye basıldı.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ ÜZERİNDEN TESPİT EDİLDİLER

Yapılan incelemede örgütün kendine bağlı internet sitesi üzerinden paylaşımını yaptığı videolardaki örgüt mensupları yüz tanıma sistemi üzerinden tespit edildi. Yapılan incelemede Türkiye'nin yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen örgüte ait dokümanlarda, örgüt içerisinde sözde savaşçı, asker ve polis olarak görev yaptıklarına dair bilgiler ile aralarında kırmızı bülten ile aranan şahısların olduğu belirlendi.

6 TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ TUTUKLANDI

Özel harekât timleri destekli harekete geçen polis Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Sakarya, Adana ve Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda 8 militanı gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliye sevk edilen şahıslardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.