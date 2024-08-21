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33 yıl hapis cezası bulunuyordu... Mardin'de yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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33 yıl hapis cezası bulunuyordu... Mardin&#039;de yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkında 33 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. yapılan operasyon ile yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede “kasten adam öldürme” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlardan 33 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası bulunan M.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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