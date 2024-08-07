4 ilde 'Kuyu-15' operasyonu! Husumetli iki çete çökertildi

Kırklareli merkezli 4 ilde elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay’ın yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-15' operasyonları düzenlendi. Elebaşları dahil organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı.

Organize suç örgütlerini ortadan kaldırmak yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor. Son olarak Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlenen 'Kuyu-4' operasyonu başarıya ulaştı.

Operasyon, elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay’ın yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik olarak düzenlendi. 'Kuyu-4'te elebaşları dahil organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı.

"Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler" diyen Bakan Yerlikaya, operasyonlara dair şu bilgileri paylaştı:

ÇOK SAYIDA TABANCA VE RUHSATSIZ TÜFEK

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs,

Yağma,

Mala Zarar Verme,

Tefecilik,

Fuhuş ve İnsan Kaçakçılığı,

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre; 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi."