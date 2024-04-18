41 ilde zehir tacirlerine operasyon: 268 şüpheli yakalandı

41 ilde imalatçılarına ve satıcılarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 856 kg uyuşturucu madde ve 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 268 zehir taciri yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatçılarına ve satıcılarına düzenlenen 'Narkoçelik-12 operasyonunda 268 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 41 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOÇELİK-12” Operasyonlarında; 856 Kg Uyuşturucu Madde ve 795 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi! 268 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar!

41 İLDE OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; 558 ekip, 1.635 personel ve 44 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Gaziantep, Nevşehir, İzmir, Mersin, İstanbul, Kayseri, Adana, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Osmaniye, Bitlis, Denizli, Kocaeli, Konya, Kırklareli, Edirne, Eskişehir, Van, Tekirdağ, Çorum, Ankara, Elazığ, Hatay, Muş, Samsun, Diyarbakır, Bolu, Amasya, Kars, Zonguldak, Malatya, Sakarya, Aydın, Bingöl, Çanakkale, Isparta, Kütahya, Muğla, Tokat ve Karabük olmak üzere 41 ilde "NARKOÇELİK-12” operasyonları düzenlendi.

İŞTE ELE GEÇİRİLENLER

Bazı İllerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

218 kg skunk,

200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

5 Sokak Satıcısı yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

186 kg skunk ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

175 kg metamfetamin,

66 kg bonzai ham maddesi,

10 kg 600 gr kokain,

535 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

13 Sokak Satıcısı yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

52 kg 600 gr skunk ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

36 kg metamfetamin,

26 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

7 Zehir Taciri yakalandı.



Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

34,5 kg esrar ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

33,5 kg skunk ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

30 kg skunk ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

12.5 kg metamfetamin ele geçirildi.

1 Zehir Taciri yakalandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

3 Zehir Taciri yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

1 Sokak Satıcısı yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."