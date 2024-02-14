43 madencinin öldüğü Amasra'daki maden faciasında ara karar: İki kritik isim için soruşturma izni

Bartın'da, TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 43 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasıyla ilgili davanın 6. duruşmasında arar karar açıklandı. 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Patlamaya ilişkin eski TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner hakkında soruşturma izni çıktı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 7'si tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 195 sayfalık iddianamenin, Bartın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle 25-28 Nisan, 3-5 Mayıs, 24-25 Temmuz, 16-18 Ekim ve 15-17 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen duruşmaların ardından davanın altıncı oturumu yapıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bartın Adliyesinde özel olarak oluşturulan salondaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Adliye içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Nisan ve mayıs aylarında iki celse ve 7 gün süren duruşmalarda tutuklu ve tutuksuz sanıkların, 4-25 Temmuz'da müşteki ifadeleri alınmış, 16-18 Ekim ve 15-17 Kasım'da ise 145 tanık dinlenilmişti.

İKİ KRİTİK İSİM HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, patlamaya ilişkin eski Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma izni verdiği öğrenildi.

İzin yazısının ardından Amasra Cumhuriyet Savcılığınca "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesine sunulacak.

İddianamenin, yürütülen mevcut yargılama dosyasına eklenip eklenmeyeceğine mahkemenin incelemesinin ardından karar verilecek.

'AÇIK ALEVLERİ GÖRDÜK AMA...'

Davanın bugünkü duruşmasında 13 tanık dinlenildi. TTK İş Güvenliği Şube Müdürü Burhan Arık, kurumu 2 ayda bir denetlemeye geldiklerini, tahlisiye konusunda ise 6 ayda bir eğitim aldıklarını anlattı.

Arık, patlamadan sonra arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirterek, "Eksi 350 kotuna kadara indik. Açık alevleri gördük, ters taraftan müdahale etmeye çalıştık ama alev ve dumanlar nedeniyle elimizden bir şey gelmedi" dedi.

'METAN YÜKSEKSE HAVALANDIRMA SORUNU VARDIR'

Zonguldak'tan gelen tahlisiye ekibi sorumlusu Mustafa Yapıcı da patlamanın ardından saat 19.45 sıralarında Amasra'ya geldiklerini ve eksi 320 kotuna inerek çalışmalara katıldıklarını aktardı.

Aşağıya indiklerinde karbonmonoksit seviyesinin çok yüksek olduğunu ve alevlerle karşılaştıklarını anlatan Yapıcı, "Birkaç arkadaşımızı yaralı olarak kurtardık ama alevlerden dolayı daha ileri gidemedik. Büyük kızıl bir alev vardı" diye konuştu.

Yapıcı, Mahkeme Başkanının "Patlama neden kaynaklanmış olabilir?" sorusuna, "Patlama için ortamda metan ve onu alevlendirecek kıvılcım olması lazım. Kıvılcım nereden, nasıl çıkmıştır onu bilmek zor. Metan yüksekse havalandırmayla ilgili de sorun var demektir" cevabını verdi.

'3-4 DAKİKADA GİDECEĞİM YOLU 20 DAKİKADA GİTTİM'

Tanık Mustafa Demirbaş, Amasra'da barutçu olarak çalıştığını ve patlama anında madende bulunduğundan bahsederek, dinamitleri yerleştirdikten sonra görevi patlatmadan sorumlu barutçu arkadaşına devredip bölgeden ayrıldığını söyledi.

Yaklaşık yarım saat sonra, eksi 285 kotunda bulunduğu sırada büyük bir patlama sesi duyduğunu ve basınç geldiğini anlatan Demirbaş, "Normalde 3-4 dakikada gideceğim 300 metre yolu 20 dakikada gidebildim. Patlama sesi çok güçlüydü ve yaklaşık 30 saniye sürdü. Basınç beni ileriye itti, toz kalktı önümü göremedim. Hızlı bir şekilde kuyu dibine geldik ve oradan merkez izlemeyi aradık. Bize sensörlerden değer alınamadığı ve acilen dışarı çıkmamız gerektiği söylendi, biz de çıktık" şeklinde konuştu.

YERİNDE İNCELEME İÇİN BİLİRKİŞİ HEYETİ

Ara kararında sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, patlamanın yaşandığı bölgede keşif yapılmasına ilişkin, yüksek gelen gaz değerlerinin barajların açılması halinde düşebileceği görüşü bulunduğunu, bu nedenle yerinde inceleme için 2 profesörün yer aldığı bilirkişi heyeti oluşturulduğunu bildirdi.

Heyet, barajların açılıp açılamayacağı konusunda da ön rapor istenildiğini belirterek, Bakanlığın, Eroğlu ve Güner hakkında soruşturma izni vermesinin ardından iddianame hazırlanma ihtimali olduğunu ve mevcut dava dosyasıyla birleşmesine göre hareket edileceğini ifade etti.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Bir işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, bir işçi de 5 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.