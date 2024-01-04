5 Ocak İzmir elektrik kesintisi! GEDİZ İzmir elektrik kesintisi listesi! Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrikler ne zaman gelecek?

4 Ocak 2024 21:33 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 21:36

İzmir elektrik kesintisi 5 Ocak! Bugün ve yarınki İzmir GDZ elektrik kesintisi son dakika bilgileri paylaşıldı. İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, neden elektrikler yok soruları yanıt buldu. Peki, Gediz elektrik arıza takibi nasıl yapılır? İşte Gediz elektrik arıza takip sorgulama! İzmir Karabağlar, Bornova, Karşıyaka ve Buca elektrik kesintisi bilgileri…

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK

İzmir’de ilçelere göre planlı elektrik kesintileri şu şekildedir:

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

GÜVEN ( Adnan Kahveci Cd. ONAT CD. )

GÜVEN MH. ( 341. SK. 343. SK. 381. SK. 384. SK. 385. SK. 387. SK. 388. SK. 389. SK. 390. SK. ONAT )

YİĞİTLER MH. ( 343. SK. 349. SK. 349/1. SK. 362. SK. 368. SK. 368/1. SK. 368/2. SK. Adnan Kahveci Cd. )

Kesinti ID : 2779731

Saat : 11:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

KADRİYE MH. ( 607. SK. 628. SK. 697. SK. 697/3. SK. 697/5. SK. 697/9. SK. 701. SK. 701/1. SK. 701/2. SK. 702. SK. 703. SK. 704. SK. 705. SK. 706. SK. 708. SK. 709. SK. 733. SK. 734. SK. 738. SK. 739. SK. 795. SK. 796. SK. 797. SK. 797/1. SK. )

DUATEPE ( 607. SK. 631. SK. )

DUATEPE MH. ( 628. SK. )

Kesinti ID : 2779460

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

YEŞİLOVA ( 4053. SK. 4070. SK. 4076. SK. 6244. SK. )

YEŞİLOVA MH. ( 4047. SK. 4053/1. SK. 4053/2. SK. 4053/3. SK. 4053/4. SK. 4055. SK. 4055/1. SK. 4055/2. SK. 4056. SK. 4061. SK. 4071. SK. 4072. SK. )

Kesinti ID : 2778941

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

AŞAĞI YENMİŞ ( ADA BEREN DUMLU ESİN FUNDA GÜLSEN NARİN PINAR SANCAK SERAP TARÇIN TURNA VATAN YILDIZTEPE )

AŞAĞI YENMİŞ MH. ( TARÇIN SOKAK )

MEHMET AKİF ERSOY MH. ( 1. ÖTEYAKA KÜMEEVLERİ ANKARA FABRİKALAR )

Kesinti ID : 2778604

Saat : 12:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ GDZ TELEFON NUMARASI

İzmir elektrik dağıtım şirketi Gediz Elektrik’tir. İzmir’deki elektrik arıza takip ve sorgulama için 186’yı arayarak bulunduğunuz bölgedeki elektrik kesintilerini öğrenebilir, elektrik kesintisinin ne zaman biteceği, arızanın nedeni ve varsa planlanmış kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz. Gediz Elektrik telefon numarası ise 0232 477 26 00, WhatsApp iletişim numarası ise 0232 186 00 00 ‘dır.