5 Ocak İzmir elektrik kesintisi! GEDİZ İzmir elektrik kesintisi listesi! Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrikler ne zaman gelecek?
5 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi arıza takip sorgulama! | İzmir’in bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor. İzmirliler ilçelerinde elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek merak ediyor. İzmir’de en başta Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi ve Bornova elektrik kesintisi araştırılıyor. 5 Ocak Cuma Gediz elektrik kesintisi listesi ve planlı kesintiler araştırılıyor. İzmir Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Çiğli, Torbalı, Menemen, Gaziemir, Ödemiş elektrik kesintisi listesi yayınlandı. Peki, İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte, İzmir’deki Kemalpaşa, Menderes, Bergama, Aliağa ve diğer ilçelerin elektrik kesintisi durumu, arıza ve planlı kesintiler listesi…
İzmir elektrik kesintisi 5 Ocak! Bugün ve yarınki İzmir GDZ elektrik kesintisi son dakika bilgileri paylaşıldı. İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, neden elektrikler yok soruları yanıt buldu. Peki, Gediz elektrik arıza takibi nasıl yapılır? İşte Gediz elektrik arıza takip sorgulama! İzmir Karabağlar, Bornova, Karşıyaka ve Buca elektrik kesintisi bilgileri…
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 OCAK
İzmir’de ilçelere göre planlı elektrik kesintileri şu şekildedir:
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
GÜVEN ( Adnan Kahveci Cd. ONAT CD. )
GÜVEN MH. ( 341. SK. 343. SK. 381. SK. 384. SK. 385. SK. 387. SK. 388. SK. 389. SK. 390. SK. ONAT )
YİĞİTLER MH. ( 343. SK. 349. SK. 349/1. SK. 362. SK. 368. SK. 368/1. SK. 368/2. SK. Adnan Kahveci Cd. )
- Kesinti ID : 2779731
- Saat : 11:00 - 14:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
- KADRİYE MH. ( 607. SK. 628. SK. 697. SK. 697/3. SK. 697/5. SK. 697/9. SK. 701. SK. 701/1. SK. 701/2. SK. 702. SK. 703. SK. 704. SK. 705. SK. 706. SK. 708. SK. 709. SK. 733. SK. 734. SK. 738. SK. 739. SK. 795. SK. 796. SK. 797. SK. 797/1. SK. )
DUATEPE ( 607. SK. 631. SK. )
DUATEPE MH. ( 628. SK. )
- Kesinti ID : 2779460
- Saat : 10:00 - 16:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
YEŞİLOVA ( 4053. SK. 4070. SK. 4076. SK. 6244. SK. )
YEŞİLOVA MH. ( 4047. SK. 4053/1. SK. 4053/2. SK. 4053/3. SK. 4053/4. SK. 4055. SK. 4055/1. SK. 4055/2. SK. 4056. SK. 4061. SK. 4071. SK. 4072. SK. )
- Kesinti ID : 2778941
- Saat : 9:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
AŞAĞI YENMİŞ ( ADA BEREN DUMLU ESİN FUNDA GÜLSEN NARİN PINAR SANCAK SERAP TARÇIN TURNA VATAN YILDIZTEPE )
AŞAĞI YENMİŞ MH. ( TARÇIN SOKAK )
MEHMET AKİF ERSOY MH. ( 1. ÖTEYAKA KÜMEEVLERİ ANKARA FABRİKALAR )
- Kesinti ID : 2778604
- Saat : 12:00 - 14:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ GDZ TELEFON NUMARASI
İzmir elektrik dağıtım şirketi Gediz Elektrik’tir. İzmir’deki elektrik arıza takip ve sorgulama için 186’yı arayarak bulunduğunuz bölgedeki elektrik kesintilerini öğrenebilir, elektrik kesintisinin ne zaman biteceği, arızanın nedeni ve varsa planlanmış kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz. Gediz Elektrik telefon numarası ise 0232 477 26 00, WhatsApp iletişim numarası ise 0232 186 00 00 ‘dır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi