Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tören sırasında, gözyaşlarına hâkim olamayan ve ayakta durmakta zorluk çeken şehidin eşi Selda Öztekin ve yakınlarına, güvenlik güçleri yardım ederek, teselli etti. Şehidin dayısı Yavuz Odabaşı yeğeninin Türk bayrağına sarılı tabutunu öpmesi yürek burktu. Yapılan duaların ardından Bakan Soylu ve milletvekilleri ile diğer protokol üyeleri de şehit polis memuru Birol Öztekin’in tabutunu omuzladı. Şehit polis memuru Öztekin’in naaşı daha sonra gözyaşları arasında defnedildi. Şehit Birol Öztekin, geride 2 yetim bıraktı.