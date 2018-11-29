Tören sırasında, gözyaşlarına hâkim olamayan ve ayakta durmakta zorluk çeken şehidin eşi Selda Öztekin ve yakınlarına, güvenlik güçleri yardım ederek, teselli etti. Şehidin dayısı Yavuz Odabaşı yeğeninin Türk bayrağına sarılı tabutunu öpmesi yürek burktu. Yapılan duaların ardından Bakan Soylu ve milletvekilleri ile diğer protokol üyeleri de şehit polis memuru Birol Öztekin’in tabutunu omuzladı. Şehit polis memuru Öztekin’in naaşı daha sonra gözyaşları arasında defnedildi. Şehit Birol Öztekin, geride 2 yetim bıraktı.
Binler ebediyete uğurladı
29.11.2018 - 07:14 | Son Güncelleme: 29.11.2018 - 07:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Birol Öztekin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı törenle memleketi Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde ebediyete uğurlandı.
Etiketler : Batman,Birol Öztekin,
590920 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/590920.aspx
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