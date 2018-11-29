Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Asya Parlamenter Asamblesi 11. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, "İstersek Asya'yı yeniden dünyanın çekim merkezi yapar, insanlığın umudu haline getirebiliriz." dedi.

Daha güzel bir dünyada yaşamanın bütün insanların hakkı olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Parlamenterler olarak hepimize görev düşmektedir. Çatışmaların bölgemize, insanlığa hiçbir faydası yoktur. Yapılması gereken; mevcut sorunları ortadan kaldırmak, parlamenter diplomasiyi etkin kullanarak anlaşmazlıkları, sorunları hükümetlerimizin çözebilmesine katkı sağlamaktır. Dünya 21. yüzyılın son çeyreğinde girdiği türbülanstan mutlaka çıkmalıdır. Hiçbir devlet sınırlarına yüksek duvarlar örerek sorunlardan kurtulacağını zannetmesin. Sorunların çözümü, dünyayı bütün olarak ele almaktan geçiyor."

Yıldırım, "(Kıbrıs'ta) İki toplum arasında barışı tesis etmek, Akdeniz'in güvenliğini sağlamak bakımından vazgeçilmezdir. Kıbrıs adasında Rum tarafının uzlaşmaz tutumu, çözümü maalesef zora sokmaktadır." dedi.