BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Mudanya-Eminönü/Sirkeci seferleriyle 08.30 ve 11.00'deki Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.
Aynı gerekçeyle 08.30'daki Mudanya-Büyükçekmece, 09.30'daki Mudanya-Armutlu (İhlas) seferiyle 10.00'daki Armutlu (İhlas)-Eminönü/Sirkeci ve 10.30'daki Büyükçekmece-Mudanya seferleri de yapılamayacak.
BUDO bazı seferlerini iptal etti
30.11.2018 - 08:14 | Son Güncelleme: 30.11.2018 - 08:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Mudanya-Eminönü/Sirkeci seferleriyle 08.30 ve 11.00'deki Eminönü/Sirkeci-Mudanya seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.
Etiketler : budo,budo sefer,
591095 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/591095.aspx
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