Soyuz MS-11’de Rus kozmonot Oleg Kononenko, NASA’dan Anne McClain ve Kanada Uzay Ajansı’ndan David Saint-Jacques yer aldı. Herhangi bir sorun olmazsa ekip, 6 ay boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çalışacak.
Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı
03.12.2018 - 17:27 | Son Güncelleme: 03.12.2018 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Soyuz MS-11 uzay aracı, Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssünden Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) fırlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Soyuz MS-11,
591633 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/591633.aspx
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