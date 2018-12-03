Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soyuz MS-11’de Rus kozmonot Oleg Kononenko, NASA’dan Anne McClain ve Kanada Uzay Ajansı’ndan David Saint-Jacques yer aldı. Herhangi bir sorun olmazsa ekip, 6 ay boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çalışacak.