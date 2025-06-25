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AKOM'dan İstanbullulara 'termal stres' uyarısı! Termometre 40'ı görecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul, Sıcak Hava, Akom, Afet, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’un bugünden itibaren kavurucu sıcakların etkisine girmesi bekleniyor. 40 dereceye yakın sıcaklıklarda seyredecek havanın, termal strese sebep olabileceği uyarısında bulunuldu.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), bugün, yarın ve cuma günü aşırı sıcak dalgasının kenti etkisi altına alacağı uyarısında bulundu. AKOM açıklamasında Basra sıcaklıkları sebebiyle termometrelerin 34-37 dereceleri göstereceği uyarısı yapılarak güneş çarpması riskine karşı tedbir alınması önerildi.

25 Haziran 2025 MGM hava durumu tahmin haritası
25 Haziran 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

HİSSEDİLEN 45 DERECE OLACAK

Aşırı nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 45 dereceye kadar ulaşacağı tahmin edilirken, üç gün kuvvetli rüzgâr sebebiyle orman yangınları açısından yüksek risk taşıdığı değerlendiriliyor. Bu yüzden, vatandaşların yangınlara karşı son derece dikkatli ve duyarlı olması istendi.

Ayrıca, tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağı bu günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasının güneş çarpması açısından en riskli zaman dilimi olduğu vurgulanıyor. Özellikle bağıl nemin nispeten yüksek olduğu deniz sahilleri gibi bölgelerde başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin doğrudan güneş altında bulunmamaları tavsiye ediliyor.

26 Haziran 2025 MGM hava durumu tahmin haritası
26 Haziran 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

TERMAL STRES RİSKİNE DİKKAT

Hava durumu tahminlerine göre, sıcaklıkların yanı sıra nem oranının da artmasıyla birlikte termal stres riski yükselecek. Vatandaşlardan dikkatli olmaları ve gerekirse klimalı veya gölgeli alanlarda bulunmaları istendi. AKOM, muhtemel sağlık problemlerine karşı 112 Acil Servis hattının 7/24 hizmette olduğunu hatırlatarak, acil durumlarda yardım çağrısında bulunulmasını önerdi.

Termal stres riski, vücudun aşırı sıcak veya soğuk ortamlara maruz kalması sonucu fizyolojik dengeyi koruyamama durumudur. Yüksek sıcaklıkta ısı çarpması, dehidrasyon; düşük sıcaklıkta ise hipotermi gibi sağlık problemlerine yol açabilir.

BU TEDBİRLERE DİKKAT

  • Bol su ve sıvı tüketin, kafein ve alkolden kaçının.
  • Klimalı veya gölge alanlarda vakit geçirin.
  • Hafif, bol kıyafetler giyin.
  • Havanın en sıcak olduğu öğle saatlerinde (11.00-16.00) dışarı çıkmaktan kaçının.
  • Vücudunuzu serin tutmak için duş alın.
  • Yaşlılar ve çocuklar için ekstra dikkat gösterin, onları serin tutun.
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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