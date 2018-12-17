Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında 35'i muvazzaf 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Yapılan açıklama şöyle: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 35 Astsubay, Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığında görevli olup daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhis işlemleri ile FETÖ ile irtibatları tespit edilen 20 astsubay, 9 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 64 şüpheli hakkında 17.12.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."