Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

BU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN...

İstanbul’da halen hafif olarak görülen sağanak yağışın, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, yarın (Çarşamba) akşam saatlerine kadar (18.12.2018 18.00 – 19.12.2018 20:00) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte metrekareye 24 saatte 30-50 kg arasında yağış bırakacağı tahmin ediliyor.



AVRUPA YAKASININ YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yarın (Çarşamba) Avrupa yakasının yüksek kesimleri ile batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ile fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (sel, su baskını, ulaşıma aksamalar, çatı uçması vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.