Türkiye, Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin sakin ve güvenli bir ortamda tamamlanmasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı, seçimlerin ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın önünü açacak gelişmeler yaşanmasını temenni ettiklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin sakin ve güvenli bir atmosferde tamamlanmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bakanlık, seçimlerin ardından Erivan yönetiminin bölgede barış ve normalleşme sürecini güçlendirecek adımlar atmasını temenni etti.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, seçim sürecinin huzur içinde gerçekleşmesinin olumlu bir gelişme olduğu vurgulandı. Açıklamada, seçim sonrasında Ermenistan'ın bölgesel barışın tesis edilmesi ve normalleşme sürecinin ilerletilmesi adına daha kararlı girişimlerde bulunmasının beklendiği ifade edildi.

Türkiye'nin bölgesel iş birliği ve istikrarı desteklemeyi sürdüreceği belirtilen açıklamada, Ankara'nın bundan sonraki dönemde de bölge ülkelerinin ortak çıkarları doğrultusunda hareket ederek refah ve istikrara katkı sunmaya devam edeceği kaydedildi.

SAYIM İŞLEMLERİ TAMAM

Öte yandan Ermenistan'da yapılan parlamento seçimlerinde oy sayım işlemleri tamamlandı. Açıklanan sonuçlara göre Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi, parlamentodaki 105 sandalyenin 61'ini kazanarak tek başına iktidar çoğunluğunu elde etti. Partinin oyların yüzde 49,81'ini aldığı bildirildi.

Seçimlerin resmi sonuçlarının ise gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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