Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve batı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi.

Kentte bu akşam ve yarın yer yer kuvvetli sağanak geçişleri beklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden fırtına seviyesine (40-70 kms) ulaşması, hava sıcaklıklarının düne göre 6 ila 8°C birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın görülecek yağışların Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt gibi Trakya'ya yakın yüksek bölgelerimizde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor."

Sağanak akşam kuvvetlenecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda ise kentte halen hafif olarak görülen sağanağın, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetleneceği kaydedildi.

Sağanağın yarın akşam saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte metrekareye 24 saatte 30-50 kg arasında yağış bırakacağı belirtildi.