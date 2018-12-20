Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu sabah saat 11:40'ta Erzincan'da merkezi Tercan olan bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıklarken, sarsıntının yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.
Erzincan'da deprem oldu
20.12.2018 - 12:26 | Son Güncelleme: 20.12.2018 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan Tercan'da saat 11:40'ta deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi
Etiketler : deprem oldu,erzincan deprem,haberler,
594370 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594370.aspx
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