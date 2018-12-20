Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu sabah saat 11:40'ta Erzincan'da merkezi Tercan olan bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıklarken, sarsıntının yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.