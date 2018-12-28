Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Özellikle son 10 yılda atağa kalkan Türk Savunma Sanayii her geçen gün yeni ürünleriyle dikkat çekiyor. Deneyim ve tecrübe kazanan Türk firmalar, artık tankından korvetine, helikopterinden tüfeğine yeni projeleri hayata geçiriyor. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın öncülüğünde, her türlü zırhlı araç, deniz araçları, komuta kontrol, elektronik harp, atış kontrol, haberleşme, gözetleme sistemleri ve belirli güdümlü silâhlar millî imkânlarla tasarlanıp üretiliyor ve projeler aralıksız sürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla Avrupa’nın çift raylı en uzun test hattı Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı’nda (HABRAS) önemli bir teste imza atıldı. Testte, bir tonluk MK-84 genel maksat bombası, ses hızını aştı ve çelik donatıyla güçlendirilmiş beton hedefi başarıyla deldi. MK-84’ün tanıtım zamanlaması da oldukça manidar bulundu. Çünkü bomba tam da YPG’li teröristlerin Suriye’de kazıp betonladığı tüneller için biçilmiş kaftan. MK-84 aynı zamanda, ABD’nin Irak’ta kullandığı 2.5 tonluk bunker busters sığınak delici bombaların aynısı...

‘DERMAN’ ZIRHLISINA TAM NOT

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Mersin’de Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. tarafından 5 üniversiteyle geliştirilerek, prototipi üretilen ve yüzde 70’i yerli üretim olan, zırhlı askeri lojistik destek aracı ‘Derman’ı inceledi. Test sürüşü yapan Varank, “Çok iyi bir araç. Direksiyonu çok hafifti, aynı zamanda 16 ton da yük taşıyor. Bu yükle beraber aracı kullanmış olduk’ diye konuştu.

HABRAS’ta nefesler tutuldu, bir tonluk bomba ses hızını aştı

TSK’NİN KAMİKAZELERİ

Güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki en yeni silahlarından olan ve “kamikaze” benzetmesi yapılan vurucu insansız hava araçlarının (İHA) teslimatı da hızlandı. Bugüne kadar partiler hâlinde 65 döner kanatlı vurucu İHA teslimatı gerçekleşirken, bunlara yakın zamanda 50 adet Kargu daha eklenecek. Kargu ile bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabiliyor, tehdit unsurları etkisiz hâle getirilebiliyor. Kargu, farklı operasyonel ihtiyaçlar için 1,5 kilograma kadar 3 farklı tipte patlayıcı taşıyabiliyor. Kargu, görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip bulunuyor.

İLK YERLİ UYDU MOTORU

Türkiye Uzay Ajansı’nı kurarak uzay konusunda önemli bir adım atan Türkiye, geliştirdiği millî ‘uydu itki motoru’ ile şimdiden ilk 10 ülke arasına girmeyi başardı. Millî itki motoru test sürecini de başarı ile tamamladı. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Başuzman Araştırmacı Banu Çiçek Aydın projede 13 kişinin görev aldığını belirterek, “Projeyi geliştirirken hiçbir ülkeden teknoloji transferi olmadı. Yurt dışından satın alacak olsak bir motor 10 milyon dolardı. Biz 16 milyona hem altyapıyı kurduk hem de ekipmanların parçalarını satın aldık” dedi. 2020’de uzaya gönderilmesi hedeflenen Türkiye’nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu TURKSAT 6A için üretilen itki motoru, üretim çalışmaları devam eden yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu İMECE’de de kullanılacak” dedi.

4 TÜRK İLK YÜZDE

2002’de dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında tek bir Türk savunma firması bulunmuyordu. Türkiye, 2018’de bu listeye dört firmasını sokabilme başarısı gösterdi. ASELSAN 55, TUSAŞ 64, ROKETSAN 96 ve STM 97. sırada yer aldı.

Yerli ve millî projelere yenileri de eklenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı Külliye’de yapıldı. 2 saat süren toplantıda, TSK ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda tedarik ve modernizasyon çalışmaları gözden geçirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, kara, deniz ve hava sistemlerine yönelik araç, gereç ve mühimmat konularında kararlar alındığı belirtildi. Güvenlik birimlerinin gücüne güç katan yerli ve millî sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projelerin de görüşüldüğü vurgulandı.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir hazır bulundu.