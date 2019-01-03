Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ANKARA-Ebru KARATOSUN

Partisini izleyen gazetecileri makamında kabul eden MHP lideri Bahçeli, 2019’da kendisi için tasarlanan ilk yüzüğü de anlattı. Özel bir kutu içerisinde bulunan yüzük “Gümüş Kitabe” adını taşıyor. Yüzük 925 ayar gümüş malzemeden imal edildi. Yüzüğün üzerine ise 250 adet yüksek kalite zirkon taşı elde mıhlandı. Zirkon taşının eski çağlardan beri bolluk getirdiği, kişiyi toplum içinde yükselttiği inanılıyor. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirme, denge baş dönmesi gibi çeşitli hastalıklara da iyi geldiği kaydediliyor. Zirkon’un düşmanlara, düşmanca tavırlara karşı da kalkan vazifesi gördüğü ifade ediliyor.

MİNE TAŞI ÜZERİNDE 3 HİLAL

Üzerinde kırmızı mine taşı bulunan yüzüğün, sağ kısmında Bahçeli ve ailesine ait Fettahoğlu’nun özel tuğrası yer alıyor. Aile mührü yüzüğün orta taşı olarak tasarlandı. Yüzüğün üzerinde ise Türk bayrağı, MHP’nin simgesi olan 3 hilal ve içerisinde Orhun abidelerinden kısa bir Göktürkçe cümle bulunuyor. Yüzükte Göktürkler döneminde yaşayan Türk devlet adamı Bilge Tonyukuk’a ait “Allah'ın yardımıyla bu Türk milletinin arasında, düşman askerlerini yürütmedim. Kuyruğu düğümlü düşman atlarını koşturmadım” sözü işlendiği dikkat çekiyor.

YÜZÜĞE TAKIM 2 ROZET

Bahçeli’ye yüzüğün yanı sıra takım olarak 2 rozet de hediye edildi. 925 ayar gümüş olan ve kalkan şeklinde yapılan rozetlerin birinde 3 hilal ve bozkurt simgeleri, diğerinde ise yüzüğün üzerinde de bulunan Orhun abidelerinden alınan bir söz ve Türk bayrağı işlendiği görülüyor. Rozetler ise bilgisayarlı lazer işleme tekniği ile hazırlandı. Rozetin üzerindeki taşlar da el işçiliği ile mıhlandı.