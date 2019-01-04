Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, birkaç gün önce Karapınar Mahallesi'nden bir yolcu alan Adıyaman Belediyesine bağlı otobüs şoförü Hüseyin Doğan, erkek yolcunun bileğinden yaralandığını ve kanamasının olduğunu fark etti. Otobüsü hemen yolun kenarında durduran sürücü Doğan, getirdiği bir bez parçasını ismi öğrenilemeyen yolcusunun koluna bağlayarak kanamayı durdurmaya çalıştı.





İlk müdahaleyi yapan Doğan, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Şoför daha sonra otobüsü sağlık ekiplerinin geldiği yöne doğru sürdü. Bir süre sonra yolda sağlık ekipleri ile karşılaşan Hüseyin Doğan, yol kenarında durarak yaralı yolcusunu sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.