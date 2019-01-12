Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye sınırında görevli birliklerde incelemelerde bulundu. Şanlıurfa’daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret eden Bakan Akar, bölgede görev yapan, aralarında özel kuvvetler ve komando tugaylarının da bulunduğu birlik komutanlarıyla bir araya geldi. Faaliyetlere ilişkin bilgi alan, talimatlar veren Akar, tugaydaki personele hitap etti. Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterildiğini ve gösterilmeye devam edileceğini söyledi. Bakan Akar “Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, bu konuda herkesin rahat olması lazım. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim tek amacımız ülkemizin, milletimizin, sınırlarımızın, sınırdaki güvenlik güçlerimizin güvenliğinin sağlanması” ifadelerini kullandı. Akar, Türkiye’nin güneyinde terörist koridoru oluşturulmasına asla müsaade edilmeyeceğine dikkati çekerek “Bu konuda son derece kararlıyız” dedi.

TERÖRE SON VERMEYE KARARLIYIZ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin ve milletin birliği, bütünlüğü için dün olduğu gibi bugün de verilen görevleri en iyi şekilde yapma azim ve kararlılığında olduğunu dile getiren Akar, şunları kaydetti:

Bizim dileğimiz inşallah terör belasını bitirmek. Ülkemizde veya sınırlarımız ötesinde, Irak’ın kuzeyinde, Suriye’nin kuzeyinde, Doğu Anadolu’da, Güneydoğu’da, nerede olursa olsun teröre son vermek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti son derece kararlı. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin yakın bir gelecekte bu beladan kurtulmasını sağlayacağız. Bu konuda devletimiz, milletimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri kesin kararlı. Bunu hep birlikte çalışarak sonlandıracağız, sonuçlandıracağız.

KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMÜLECEKLER

Bu konudaki kararlılığın yapılan operasyonlardan da anlaşılacağına dikkati çeken Akar, şöyle konuştu:

Türkiye olarak, TSK olarak hak ve hukukumuzu korumak, egemenlik ve bağımsızlığımıza karşı girişilen hareketleri yok etmek için her türlü girişimde bulunuyoruz. Bu konuda hem masada varız hem arazide, sahada varız. Bugüne kadar bu işleri çok başarılı bir şekilde yürüten Mehmetçik’in bundan sonra da kendisine verilen görevi en işi şekilde yapacağından hiçbir şüphemiz yok, kimsenin de şüphesi olmasın. Şu anda bir tarafta önümüzde Menbiç var, diğer tarafta Fırat’ın doğusu var. Bununla alakalı önemli hazırlıklar, planlamalar yapıldı. Bu hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeri ve zamanı geldiğinde daha önceki operasyonlara benzer şekilde, buradaki teröristler de kazdıkları çukurlara, hendeklere gömülecektir. Bu konuda çalışmalarımız azim ve kararlılıkla sürmektedir. Et ve tırnak gibi olduğumuz Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimizin olmadığını akıl sahibi olan herkes biliyor. Hedefimizin teröristler olduğunu herkesin bilmesi lazım. Bu konuda hiçbir provokasyonun şansı yok, zorlama yorumlara gerek yok.”