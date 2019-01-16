Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, bugün sabah saatlerinde İzmir-Ankara karayolunun Kemalpaşa mevkisinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre TIR sürücüsü, kımızı ışıkta fabrika işçilerinin içerisinde bulunduğu servis aracına hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan servis aracı, takla atmaktan son anda kurtuldu.Yaşanan kazada tam anlamıyla can pazarı yaşanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis, polis ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İtfaiye ekipleri de kazada sıkışan yaralıları kurtardı. Kazazedeler, daha sonrada ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Feci kaza sonrasında toplamda 12 yaralıdan 4'ü Ege Üniversitesine, 8'i Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.