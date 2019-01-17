Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belgeleriyle ortaya koyduğumuz haberimizde ünlü inşaat firması Taş Yapı’nın patronu Emrullah Turanlı’nın iki yıl önce 1,5 milyon lira karşılığında Sözcü gazetesine haberlerini yaptırdığını yazmıştık.

Sözcü, rüşveti kitabına uydurdu Taşyapı’nın patronu Emrullah Turanlı, aleyhinde haber çıkmaması için Sözcü’ye 1,5 milyon lira verdi. Ödemenin bir kısmını, Akbay’ın “Yaş 75 Yolun Yarısı” kitabından 7 bin 900 tane alarak yaptı. Sözcü, para gelince karalamayı kesip methiye dizmeye başladı.

Ödemenin bir bölümünü Ertuğrul Akbay’ın “Yaş 75 Yolun Yarısı” isimli kitabı üzerinden gerçekleştiren Turanlı’nın, bu kitaptan tam 7 bin 900 tane alıp ve tamamını çöpe attığını ortaya çıkarmıştık.

Logosunda “Sözcü susarsa Türkiye susar” sloganı yer alan bu rantçı gazete, bu iddialarımız karşısında susmaktan başka çare bulamadı.

Sözcü sussa da Türkiye susmayacak!