Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Azapbaşı köyünde bulunan Höyüktepe Tümülüsü'nde iş makinesi ile kaçak kazı yapıldığı bilgisi alan jandarma ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinde kazı için kullanılan iş makinesini taşıyan tırı tespit etti. Araç ve şahıs bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Ömer Y, Hakan Y. ve Ceyhun Y.’yi gözaltına aldı. Ömer Y. ve Hakan Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Ceyhun Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarihi höyükte neden olunan tahribat köy sakinleri tarafından görüntülenerek gündeme getirilmişti.