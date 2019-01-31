Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Patronları hakkında birbiri ardına yayınladığımız belgeleri görünce ne yapacağını şaşıran FETÖ’nün Sözcü’sü, panikle seri yalanlara başladı. Yazarımız Fuat Uğur’un CHP’li Akif Hamzaçebi hakkında hiç söylemediği sözünü söylemiş gibi yansıtan Sözcü, dün de TMSF eski Başkanı Ahmet Ertürk’ün yedi yıl önce yaptığı konuşmayı yeniymiş gibi yansıttı. Aynı gazete eski Sanayi Bakanı Ali Coşkun’un ağzından da hayal mahsulü sözler yayınladı.

SÖZLERİMİ ÇARPITTILAR

Gazetemizi arayan Ali Coşkun “Ben İFK’dan İhlas’a yakın şirketlere para aktarıldığını hiçbir zaman söylemedim. Sözcü benim sözlerimi çarpıtmış” dedi. Eski TMSF Başkanı Ertürk de dün Sözcü’de çıkan haberi için “Benim eski konuşmalarımı almışlar. Ben yeni bir şey söylemedim. Sadece ‘Şu tarihlerde şunları söylemiştiniz’ dediler. ‘Ben yeni bir şey söylemem ama on sene konuştuklarımın arkasındayım’ dedim. Bu kadarlık bir cümle yani” şeklinde açıklama yaptı. Ertürk “İki grup arasında bir kavga var. Ben o konularda konuşmak istemem. Söyleyeceğim bu kadar. Yeni bir şey söylemek istemiyorum. Bıraktım artık bu konuları konuşmuyorum” ifadelerini kullandı.

DÜN FETÖ’CÜ DEDİLER

Sözcü gazetesi bugün zorda kalınca eski konuşmalarını yeni gibi yayınladığı Ahmet Ertürk’ü iki yıl önce FETÖ’cülükle suçlamıştı.

Sözcü yazarı Can Ataklı, 15 Temmuz’dan iki ay sonra yazdığı “Nedense hiç cemaatçi çıkmayan TMSF’ye ciğer emanet edildi” başlıklı yazısında “Bu kurumun ilk Başkanı Ahmet Ertürk nerede?” diye sormuştu. Ataklı şunları yazmıştı: “Güya ‘çok namuslu ve dürüst’ havalarla onlarca iş adamının canına okuyan, binbir yolsuzluk iddiasına rağmen haklarında hiçbir şey yapılmayan TMSF yöneticileri, ünlü avukatları, muhteşem danışmanları şu anda ne yapıyorlar? Çoğunun zamanında cemaatle bağlantıları olduğunu bildiğimiz bu isimler şimdi ortalarda yoklar. Ahmet Ertürk giderek artan pis kokulardan sonra bir anda alınmıştı. Bunun üzerine Abdullah Gül kendisini Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı yaptı.”

O gün Ertürk’e saldıran Sözcü, Ertürk’e sarıldı. Ancak yüz bulamadı. Bunun üzerine Ertürk’ün hezeyanlarını yeni gibi yansıtarak algı operasyonu yaptı.