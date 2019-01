Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensupları ile birlikte düzenlediği barbekü partisinin ardından çok önemli açıklamalarda bulundu. Süper Lig’de takımı 7. sırada olan tecrübeli çalıştırıcı bir çok konuya açıklık getirirken, en çok yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili sözleri ses getirdi. Sezon sonunda yola devam edip etmeyeceği hakkında konuşan tecrübeli teknik adam “Bana teklif gelmedi” diye şaşırttı. Antalya kampında ikinci başkan Serdar Adalı’nın “Hocaya üç yıllık teklif sunduk” sözlerinin ve kulüpten yeni sözleşme yapılacağına dair duyurunun hatırlatılması üzerine Şenol Güneş “Bana ulaşan resmî bir sözleşme teklifi olmadı. Yönetimin benimle ilgili bir düşüncesi olabilir. Bana teklif yapmayı düşünebilirler. Ancak bana bu konuda bir teklif gelmedi” sözlerini kullandı.

Millî takım olabilir

Şu anda kalması ve gitmesi yönünde çıkan haberlerin doğruluğunun olmadığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı “Sadece söylenmiş bir şey var. Teklif yapılmadı. Yönetimin her türlü hakkı var. Sözleşme yenilemeyle ilgili düşünce var ama somut bir konuşma olmadı. Sene başında benimle konuşabilirlerdi ama olmadı. Ben ‘Siz göndermezseniz gitmem’ dedim zaten. Ama seçim var ve yönetim şu anda bir şey diyemiyor. O yüzden sözleşmeyle ilgili yönetimle bir konuşma yapmadım” dedi. Millî takımın başına geçme konusunda da görüşlerini dile getiren Güneş “Ben burada mutluyum. Evim hemen şurada. Tesisler çok güzel. İmkânlar harika. Taraftar beni seviyor. Ama Beşiktaş’tan sonra gidebileceğim en iyi yer Millî Takım olur” sözlerini kullandı.

Vida kaldı gibi

Roma’ya transferi gündemi gelen Domagoj Vida konusuna değinen Şenol Güneş “Vida’nın transferi kapanmıştı, dün tekrar açıldı. Ne olacağını tahmin edemiyorsunuz. Vida takımda kaldı gözüküyor ama transfer döneminde her an her şey olabilir. Enzo Roco’nun ayrılma durumu vardı ama o da kalıyor” ifadelerini kullandı. Diğer oyuncuların performansına da değinen Şenol Güneş, “Âdem Ljajic’ten daha fazla katkı bekliyorum. Beklediğimin altında şu anda. Dorukhan’ı, Atiba ve Oğuzhan’ın önünde görüyorum şu anda. Adriano’ya bu seneye kadar kefil olurdum ama şimdi bilmiyorum” dedi.

KALMAK İSTERSE KONUŞURUZ AMA...

Q7 yüzde 90 gitti

Şenol Güneş takımdan ayrılması konusunda sözleşme fesih işlemleri devam eden Quaresma hakkındaki “Niçin gidiyor? Kendisiyle konuştunuz mu? İkna etme şansınız olmadı mı?” şeklindeki sorulara “Ben Quaresma’nın babası değilim. Quaresma yüzde 90 gitti. Gelip benimle konuşmadı. Yönetimle para hususunu görüşüyor. Ben bu konuda nasıl araya gireyim? Ricardo gitmek istiyor. Benim onunla hoca-oyuncu dışında bir ilişkim yok. Kalmak isterse konuşuruz. Tokalaştık, oyuncu kararını vermiş” karşılığını verdi.

İNCİLER

Çok fazla oyuncu sattık. Üstelik başarılıyken gittiler. Beş on sene kalması lazım başarılı takım ve hocanın. Ama bizde on gün sonra ne olacağının garantisi yok.

Burak ’ın hem oyuna katkı sağlayacağını düşünüyorum, hem de gol atacağını düşünüyorum. İdmanlarda çok hırslı ama maç temposunu henüz yakalayamadı”

Tolga Zengin ve Gökhan Töre’nin affedilme durumu, yarından sonra konuşulacak şey. Orkan Çınar’ı isteyen bendim ama gittiği her yerde bize şikâyet geldi.”

(N’Jie ile her konuda anlaşıldığı, uçakta olduğu söyleniyor. Doğru mu? sorusuna) “Yok yahu... Bilmiyorum ben, haberim yok. Öyle bir gündemimiz yok!”