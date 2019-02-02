Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti aleyhine sürekli olumsuz yayınlar yapan Sözcü gazetesi, patronlarının FETÖ ile bağlantısını belgelediğimiz haberlerden sonra tavır değiştirdi. Geçtiğimiz yıllara kadar Cumhurbaşkanı hakkında “Tayyip” diye bahseden ve olumlu hiçbir haberine yer vermeyen gazetenin ilk sayfası artık Erdoğan haberlerinden geçilmiyor.

“Kayyum” korkusuyla panikleyen Sözcü, biz ipliğini pazara çıkarınca Cumhurbaşkanı’nı hatırladı! Ekim ayı başından 14 Ocak tarihine kadar yaklaşık üç buçuk aylık sürede Erdoğan ile ilgili sadece 13 haberi birinci sayfasına taşıyan gazete, son iki hafta içinde Erdoğan ile ilgili 11 olumlu habere imza attı. Sözcü’nün hakaret ve alaycı üslubundan da eser kalmadı. Yayın politikasındaki bu değişikliğin Cumhurbaşkanına şirin görünme çabasının bir ürünü olduğu belirlendi.

ÇALIŞANDAN VEKALET ALIYOR

Sözcü gazetesi, birbiri ardına yayınladığımız belgelerden sonra iyice panikledi. FETÖ’cülerle sosyal medya üzerinden görüşme yaptığını açığa çıkardığımız gazetenin gölge patronu Ertuğrul Akbay’ın mallarına el koyulacağı korkusunu yaşadığı söyleniyor.

Bu arada suç duyurusunda bulunmaları için okurlarını yazarlarımıza karşı kışkırtan Akbay’ın, umduğu desteği bulamadığı, bunun üzerine kendi çalışanlarına sarıldığı ortaya çıktı. Akbay’ın avukatları aracılığıyla personelden vekalet alıp Fuat Uğur ve Cem Küçük aleyhine suç duyurusunda bulunmayı planladığı belirlendi.