Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sönmezateş, 15 Temmuz gecesi Semih Terzi’den emirleri aldığını iddia ederek, kendini aklamaya çalıştı. Sönmezateş, “FETÖ’cü değilim. Hiçbir imamın, tarikat şeyhinin önünde diz çöküp, el öpmedim. Sosyal demokratım, Atatürkçüyüm” dese de değişik rütbelerde görevli tanıkların anlattıkları Sönmezateş’in savunmasını çürüttü.

Sönmezateş, ‘darbenin planlandığı villaya gitmedim’ dese de tanık Albay Hakan Bıyık, darbe girişiminin planlandığı Ankara’daki villada Sönmezateş’i gördüğünü söyledi. Bıyık, verdiği “Adil Öksüz ile Sönmezateş villanın mutfağındaki oturma grubunda sohbet ettiler” ifadesiyle, Sönmezateş’in yalanını gün yüzüne çıkarmış oldu.