Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock programını kullandığı tespit edilen şüpheli H.Y. Isparta’da gözaltına alındı. Manavgat ilçesine getirilen şüpheli H.Y. ifadesinde ByLock programı kullanılan adına kayıtlı hattın abisi A.Y.’nin kullandığını söyledi. A.Y.’nin ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Akşehir Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunduğu belirlendi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli H.Y. Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.
Antalya’da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
05.02.2019 - 09:06 | Son Güncelleme: 05.02.2019 - 09:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock programını kullandığı tespit edilen şüpheli H.Y. Isparta’da gözaltına alındı. Manavgat ilçesine getirilen şüpheli H.Y. ifadesinde ByLock programı kullanılan adına kayıtlı hattın abisi A.Y.’nin kullandığını söyledi. A.Y.’nin ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Akşehir Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunduğu belirlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Antalya,FETÖ,PDY,
602469 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/602469.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER