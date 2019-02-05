Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock programını kullandığı tespit edilen şüpheli H.Y. Isparta’da gözaltına alındı. Manavgat ilçesine getirilen şüpheli H.Y. ifadesinde ByLock programı kullanılan adına kayıtlı hattın abisi A.Y.’nin kullandığını söyledi. A.Y.’nin ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Akşehir Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunduğu belirlendi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli H.Y. Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.