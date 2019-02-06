Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak Havaalanı’nda bulunan tek uçak firması Germania Hava Yolları yaşanan ekonomik kriz sebebiyle iflasını açıkladı. İflasın ardından gurbetçi vatandaşlar şok yaşadı. Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde bulunan havaalanı, önümüzdeki mart ayında gurbetçi yolcusunu ağırlayamayacak. Özellikle Almanya’da yaşayan Zonguldaklı gurbetçi vatandaşlar, Düsseldorf şehrinden direkt uçuşla şehre iniş yapabiliyordu. Germania Hava Yolları CEO’su Karsten Balke, iflas başvurusuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada “Maalesef, kısa vadeli bir likidite ihtiyacını karşılamak için finansman çabalarımızı başarıyla sonuçlandıramadık. Netice olarak, iflas başvurusunda bulunmaktan başka çaremizin olmadığına çok üzüldük. Elbette özellikle, bu adımın çalışanlarımız üzerindeki etkisine üzüldük. Planlandığı gibi Germania uçuşlarını gerçekleştiremeyen yolculardan özür dilerim” dedi. 1986 yılında kurulan Germania Hava Yolu, 37 uçağa sahipti. Firma, geçtiğimiz sene dört milyondan fazla yolcuya hizmet vermişti.

ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Geçen yıl 4 Mayıs günü Zonguldak Havaalanı’na Germania firmasına ait yolcu uçağı sezonun ilk seferini gerçekleştirmişti. 135 yolcu ile Düsseldorf’tan Zonguldak’a gelen uçak, 95 yolcu ile geri dönüş yapmıştı. 2 Ekim 2018 günü yaşanan olayda da Almanya’ya kalkış öncesi taksi manevrası sırasında tekerleği toprağa saplanan yolcu uçağı dört saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı. Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden en çok terörle mücadeledeki şehitlerin cenazelerinin indiği havalimanı için ‘En çok şehit cenazesi inen’ havalimanı yorumu yapılmıştı.