Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Türkiye ziyareti sırasında TGRT Haber’e verdiği röportaj Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı. Yunan Skai Televizyonu sabah haberlerinde röportajın büyük bir bölümünü altyazı ile geçerek TGRT Haber’deki yorumlara yer verdi. Yunan kanalı aynı zamanda Aslıgül Atasagun Çebi’nin ülkenin en saygın gazetecilerinden biri olduğunu, kendisinin birçok Yunan siyasetçi ile de röportajlar yaptığını vurguladı. Bununla birlikte Yunan haber sitelerinin hemen hemen hepsi bu röportaj hakkında haberler yayınladı ve Çipras‘in röportaj için TGRT Haber ve Aslıgül Atasagun Çebi yi tercih ettiğini yazdı.

BİRÇOK SORUYA İÇTEN CEVAP

Çebi’nin sorularına samimi cevaplar veren Yunanistan Başbakanı Çipras, birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. Röportajın tamamı yarın saat 13.00’da TGRT Haber TV’de ekranlara gelecek.